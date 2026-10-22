Attualità Manfredonia
Ase Manfredonia, riprendono i conferimenti presso il CCR
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Ase Manfredonia, riprendono i conferimenti presso il CCR
ASE S.p.A. informa la cittadinanza che, a decorrere da domani, venerdì 23 ottobre 2026, riprenderanno i conferimenti presso il Centro Comunale di Raccolta di via Sottotenente Antonio Troiano.
Il Centro tornerà a disposizione degli utenti dopo la sospensione temporanea legata alle difficoltà nel trasporto e nel conferimento dei rifiuti causate dai blocchi stradali.
Invitiamo i cittadini a conferire i rifiuti nel rispetto delle modalità previste, attenendosi alle indicazioni del personale addetto, per consentire una ripresa ordinata delle attività.
ASE S.p.A. ringrazia la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione durante il periodo di sospensione del servizio.