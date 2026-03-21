La Vieste en Rose, una città che brinda
Oggi ti raccontiamo La Vieste en Rose
Il 1° giugno 2026, il centro storico di Vieste si trasformerà in un percorso unico di wine tasting dedicato ai vini rosé.
Cosa aspettarsi?
•Vini rosati selezionati dal Gambero Rosso, co-organizzatore dell’evento
•Musica dal vivo e intrattenimento tra le vie del borgo
•Street food dei migliori ristoratori locali
•Incontri con i produttori per scoprire storie, territori e vini
Come funziona?
Per partecipare, è necessario il kit degustazione, che include:
•Calice in vetro con portacalice personalizzato
•3 ticket degustazione
•Mappa del percorso tra le cantine
I vini saranno scelti tra le cantine presenti nelle guide Berebene 2026 e Vini d’Italia 2026 di Gambero Rosso, garantendo i migliori rosati d’Italia.
Come partecipare:
Vai su www.laviesteenrose.it o su www.ticketsms.it
Acquista il tuo kit degustazione
Ritira il kit prima dell’evento
Goditi La Vieste en Rose!
La Vieste en Rose, una città che brinda.