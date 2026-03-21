Vieste

La Vieste en Rose, una città che brinda

Redazione21 Marzo 2026
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Oggi ti raccontiamo La Vieste en Rose 🍷

Il 1° giugno 2026, il centro storico di Vieste si trasformerà in un percorso unico di wine tasting dedicato ai vini rosé.

Cosa aspettarsi?

•Vini rosati selezionati dal Gambero Rosso, co-organizzatore dell’evento

•Musica dal vivo e intrattenimento tra le vie del borgo

•Street food dei migliori ristoratori locali

•Incontri con i produttori per scoprire storie, territori e vini

Come funziona?

Per partecipare, è necessario il kit degustazione, che include:

•Calice in vetro con portacalice personalizzato

•3 ticket degustazione

•Mappa del percorso tra le cantine

I vini saranno scelti tra le cantine presenti nelle guide Berebene 2026 e Vini d’Italia 2026 di Gambero Rosso, garantendo i migliori rosati d’Italia.

Come partecipare:

1️⃣ Vai su www.laviesteenrose.it o su www.ticketsms.it

2️⃣ Acquista il tuo kit degustazione

3️⃣ Ritira il kit prima dell’evento

4️⃣ Goditi La Vieste en Rose!

La Vieste en Rose, una città che brinda. 🥂✨️

Redazione21 Marzo 2026
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