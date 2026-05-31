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La Vieste en Rose: appuntamento lunedì 1 giugno

Vieste è pronta a brindare all’estate. Manca pochissimo alla 7^ edizione de La Vieste en Rose, l’evento che inaugura simbolicamente l’estate pugliese tra vino, sapori, musica e atmosfera mediterranea.

Lunedì 1° giugno 2026 produttori, operatori del settore, giornalisti e appassionati si ritroveranno in uno dei luoghi più incantevoli del Sud Italia per vivere una serata tra degustazioni, cultura del vino, musica e sapori del territorio.

La presentazione ufficiale de La Vieste en Rose si terrà lunedì 1° giugno alle ore 17.30, presso l’aula consiliare del Comune di Vieste (corso Lorenzo Fazzini 29), con la conferenza stampa a cui interverranno l’Assessore al le Politiche per il Turismo e la Promozione della Regione Puglia Graziamaria Starace, il Presidente della Provincia di Foggia e Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, l’Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Vieste Tano Paglialonga e il curatore della guida “Vini d’Italia” del Gambero Rosso Giuseppe Carrus.

Subito dopo la conferenza, sempre nell’aula consiliare del Comune, Giuseppe Carrus guiderà la masterclass B2B dedicata alle diverse espressioni dei vini rosati. Saranno raccontati e degustati i vini di dieci cantine produttrici di rosato, selezionate tra quelle presenti al Wine Tasting. La degustazione sarà riservata a operatori del settore, ristoratori, addetti ai lavori e giornalisti. Per l’occasione saranno presenti a Vieste rappresentanti della stampa nazionale e internazionale – tra cui Bernard Bedarida (TV France), Fosca Tortorelli (Il Mattino e Italia a Tavola), Luca Matarazzo (direttore di 20Italie), Nadia Toppino (storiedicibo.it e IdeaTourism.it) e Andrea Russetti (20 Italie) – che faranno un’esperienza immersiva, visitando anche le cantine del territorio (Tenute Il Mandrione e Merinum).

Dalle ore 20.00 il centro storico di Vieste si trasformerà in un percorso sensoriale tra culture, vitigni e tradizioni con l’atteso Wine Tasting aperto al pubblico. Saranno protagonisti i migliori vini rosati selezionati dal Gambero Rosso, con circa sessanta cantine presenti, tra quelle del territorio e quelle recensite nelle guide “Vini d’Italia 2026” e “Bere Bene 2026”. Una partecipazione che supera i confini regionali e nazionali grazie alla presenza di etichette provenienti anche dall’estero.

Ad accompagnare un calice di rosato passeggiando tra i vicoli del borgo antico ci sarà anche la cucina pugliese, con un’area food dedicata ai prodotti tipici del territorio. Tra le proposte gastronomiche non mancheranno la focaccia pugliese, le orecchiette in versione street food, la paposcia, il pancotto, le cartellate salate, i coppi da passeggio con salumi, formaggi e taralli del Gargano, le ostriche e le tartare di tonno.

E, infine, l’intrattenimento musicale diffuso lungo le vie del centro storico: Dino Basile e Otto-Karl Wagner accompagneranno la serata con atmosfere jazz tra sax e pianoforte, mentre il Gracenoteduo porterà sonorità bossa nova, lounge e cantautorato italiano con la voce di Grace Falcone e la chitarra di Raffaele Sargenti; Sofia Della Bella sarà protagonista di un live unplugged tra RnB, nu soul e pop, mentre i Cascemir accenderanno il borgo con energia pop-rock e Francesco Roccia trascinerà il pubblico in un revival dei grandi classici italiani in chiave ska, trasformando il centro storico in un’esplosione di ritmo, energia e divertimento.

Gran finale a Marina Piccola con Giova VJ, che sarà protagonista di uno show coinvolgente: i grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90 torneranno a vivere insieme ai videoclip originali proiettati in sincronia, per una festa sul mare che accompagnerà il pubblico fino all’ultima canzone sotto le luci della notte di Vieste.

La Vieste en Rose è organizzata dal Comune di Vieste, in collaborazione con Gambero Rosso e One Eventi, con il supporto dei partner AIS Puglia, IPEOA Enrico Mattei Vieste, Gelman srl, TicketSms e Tema.



È possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale www.laviesteenrose.it. Chi sceglie l’acquisto online potrà ritirare il kit degustazione prima dell’evento presso il Punto IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) in Piazza Kennedy a Vieste, evitando così eventuali code il giorno della manifestazione.

I ticket potranno essere acquistati anche il giorno stesso presso gli stand posizionati agli ingressi del centro storico. L’accesso all’area dell’evento è libero; la degustazione dei vini è riservata ai maggiorenni, mentre i minori potranno partecipare alle attività di intrattenimento.

Per informazioni: laviesteenrose.it