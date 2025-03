[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA VIA DEL BUDO UISP FA TAPPA A FOGGIA: IL 6 APRILE AL PALAZZETTO RUSSO UN INCONTRO OPEN SULLE DISCIPLINE ORIENTALI

Dopo il successo delle prime due tappe di Manfredonia e Cerignola, La Via del Budo dell’Uisp approda a Foggia per il suo terzo appuntamento, confermandosi come percorso fondamentale di studio, pratica e confronto sulle discipline orientali. La manifestazione, promossa da UISP Foggia-Manfredonia – Area Discipline Orientali (ADO), si terrà domenica 6 aprile 2025, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il Palazzetto Russo in via G. D’Orso.

L’incontro, aperto a praticanti di tutte le età e livelli, appartenenti anche ad associazioni e società sportive non affiliate a Uisp, offrirà la possibilità di approfondire e sperimentare differenti arti marziali e discipline del benessere, tra cui karate, judo, ju jutsu, difesa personale e yoga. Un’occasione unica per avvicinarsi alla filosofia e alla pratica del Budo, il “cammino del guerriero”, non solo come metodo di combattimento, ma anche come via di crescita personale e disciplina interiore.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Foggia, vedrà la partecipazione di istruttori qualificati, pronti a guidare i partecipanti in un’esperienza formativa basata su tecniche, valori e principi delle discipline orientali.

“La Via del Budo è un progetto che unisce il movimento alla cultura, il rispetto alla disciplina, la tradizione all’innovazione. Ogni tappa è un passo avanti nella conoscenza di sé e degli altri attraverso la pratica delle arti marziali”, afferma Nancy Zorretti, presidente dell’Uisp Foggia-Manfredonia.

“L’appuntamento di Foggia si inserisce in una più ampia programmazione della nostra struttura di attività territoriale – commenta il Maestro Luigi Carulli, responsabile territoriale Area Discipline Orientali – finalizzato ad approfondire alcuni aspetti tecnici e a diffondere ancor di più la pratica di queste discipline che coniugano in maniera perfetta ‘corpo e mente’. Vi aspettiamo a Foggia”.

Per informazioni e adesioni, è possibile contattare il Maestro Luigi Carulli al numero: 350.0038599.

UISP – Sport per Tutti

Comitato di Foggia-Manfredonia