Sport Manfredonia

La Tucson Angel Manfredonia si regala la seconda posizione

Redazione23 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🏀 DR1 Girone A – LA TUCSON CHIUDE IN BELLEZZA E SI REGALA LA SECONDA POSIZIONE IN SOLITARIA 💪🏽🔥

La Tucson Angel Manfredonia chiude la regular season con una bella vittoria contro la Pielle Matera per 73-61 e conquista in solitaria il 2° posto in classifica. 💪🔥

Un risultato eccezionale considerando le premesse di inizio stagione e il grande lavoro fatto da squadra, staff e società durante tutto l’anno.

Adesso testa ai playoff.
Forza Tucson Angel ! 🦅🏀🔵⚪️

Redazione23 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]