Sport Manfredonia
La Tucson Angel Manfredonia si regala la seconda posizione
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🏀 DR1 Girone A – LA TUCSON CHIUDE IN BELLEZZA E SI REGALA LA SECONDA POSIZIONE IN SOLITARIA 💪🏽🔥
La Tucson Angel Manfredonia chiude la regular season con una bella vittoria contro la Pielle Matera per 73-61 e conquista in solitaria il 2° posto in classifica. 💪🔥
Un risultato eccezionale considerando le premesse di inizio stagione e il grande lavoro fatto da squadra, staff e società durante tutto l’anno.
Adesso testa ai playoff.
Forza Tucson Angel ! 🦅🏀🔵⚪️