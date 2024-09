La Transumanza tra Cultura, tradizioni e opportunità. Il 14 settembre a Foggia

si torna a parlare di nuove occasioni legate alla Storia e al Turismo Esperienziale

A Palazzo Dogana e in piazza Mercato momenti per vivere e conoscere il Territorio

Si torna a parlare di transumanza e del suo secolare rapporto con Foggia e la Capitanata. Il 14 settembre 2024, il capoluogo dauno ospita il Festival della Transumanza organizzato dallaSartoria Shangrillà con la collaborazione di Pro loco di Carpino, Masseria Facenna sempre di Carpino, LIKE Rivista Enogastronomica e Centro studi tradizioni popolari “Terra di Capitanata”. L’appuntamento rientra nel cartellone di Foggia Estate 2024 del capoluogo e gode del supporto del Club per l’UNESCO di FOGGIA.

Due i momenti previsti dall’organizzazione. Alle ore 10, nella Sala del Tribunale della Dogana, tesoro del patrimonio culturale della città di Foggia, saranno raccontati i Riti della Transumanza, che, proprio dai tratturi del Foggiano, hanno aperto il percorso mitico e inconfondibile da e per l’Abruzzo. Una manifestazione che, attraverso la valorizzazione dei tratti identitari più evidenti della tradizione pastorale, permetterà di immergersi in un contesto ricco di temi e immagini, e ricevere spunti per la ricerca di nuovi stili di vita, di valorizzazione delle attività economico-commerciali e di rilancio di consumi eco-consapevoli.

Dopo i saluti istituzionali di Alice Amatore (Assessora alla Cultura Comune di Foggia), Giosuè Del Vecchio (consigliere provinciale), Raffaele Piemontese (Vice Presidente Regione Puglia) Rocco Di Brina (sindaco di Carpino) e Billa Consiglio(Presidente provinciale Unesco) e la proiezione del docu-film LA TRANSUMANZA di Edmondo Di Loreto a cura del Club Unesco Foggia), sono previsti gli interventi di Michele Pesante(ex dirigente regionale dell’Ufficio Tratturi, Lucia Aprile (vice sindaco Comune di Foggia e assessore all’ambiente con delega ai tratturi), Nicola Di Niro (direttore CRAAM di Roma), Nello Biscotti (etno-botanico – docente di scienze naturali Redattore del CATALOGO dei paesaggi agrari; Antonio d’Amico (giornalista e responsabile della rivista di enogastronomia e turismo esperienziale LIKE; e Giacomo Facenna (transumante, Masseria Facenna).

Alle ore 18.30, il Festival si riverserà in strada, in piazza Mercato, sempre a Foggia, proponendo una rievocazione dei costumi storici della tradizione agricola e pastorale del Territorio a cura della Sartoria Shangrillà, insieme alla degustazione di eccellenze enogastronomiche; la musica accompagnerà i visitatori in questo percorso multi sensoriale con i Tarant Folk di Carpino.

L’evento gode del patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Foggia e Puglia Promozione – We are in Puglia.