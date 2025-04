[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La tournée americana del violoncellista foggiano Francesco Mastromatteo: sarà Visiting Artist in New Hampshire

Francesco Mastromatteo torna negli Stati Uniti per dirigere l’associazione Classical Music for the World, esibendosi in un festival che celebra l’incontro tra culture occidentali e orientali. Tra concerti e docenza, sarà Visiting Artist presso la Keene State University in New Hampshire, dove gli è stato assegnato il Global Citizenship and Education Grant per il suo operato artistico tra Stati Uniti e Italia.

FOGGIA – Il violoncellista Francesco Mastromatteo si prepara a un’intensa tournée americana, che lo vedrà protagonista di una serie di concerti e incontri dal 18 aprile al 4 maggio, tra il Texas e il New Hampshire.

Un ritorno negli Stati Uniti per il noto artista foggiano, che riprende la direzione artistica dell’associazione no profit Classical Music for the World, da lui fondata e sostenuta dalla City of Austin e numerosi donatori texani. Un viaggio che lo porterà a esplorare le diverse sfaccettature della sua arte, tra spiritualità buddista e cristiana, collaborazioni internazionali e progetti di beneficenza.

Il cuore della tournée sarà il festival “East in the West”, organizzato da Classical Music for the World. Un evento che celebra l’incontro tra culture occidentali e orientali, attraverso la musica. La cornice di questo dialogo culturale saranno la capitale del Texas, Austin, il Fo Guang Shang Xiang Yun Temple e la Covenant United Methodist Church.

Il festival si aprirà il 18 aprile con un concerto per violoncello solo nella chiesa metodista, seguito il 27 aprile da un recital in duo con la chitarrista Noemi Passiatore nel tempio buddista.

Un momento speciale sarà la prima esecuzione mondiale del brano “Lucera negli occhi di un bambino”, composto da Ettore Figliola, un omaggio alle radici culturali della città pugliese ricca di influenze orientali.

La chitarrista Noemi Passiatore si esibirà anche come solista ad Austin il 19 aprile e a Dallas il 30 aprile, mentre il duo Mastromatteo/Passiatore replicherà il suo programma il 1° maggio a di nuovo a Dallas, presso la Saint Andrew’s Presbyterian Church. Il festival si concluderà il 4 maggio con un concerto di Mastromatteo da solista, accompagnato dalla Classical Music for the World Chamber Orchestra.

Parallelamente agli impegni texani, dal 21 al 24 aprile Mastromatteo sarà Visiting Artist presso la Keene State University in New Hampshire, dove gli è stato assegnato il Global Citizenship and Education Grant per il suo operato artistico tra Stati Uniti e Italia. La residenza prevede un concerto con i docenti dell’ateneo americano, un recital in duo con Noemi Passiatore e quindi terrà una masterclass con successiva conferenza.

La tournée americana si concluderà con due concerti solistici di grande rilievo. Il 26 aprile Mastromatteo eseguirà il concerto op.33 di Camille Saint-Saëns con la Temple Symphony, diretta da Beau Benson. Il 3 maggio lo stesso capolavoro sarà riproposto con la Central Texas Medical Orchestra, diretta da Emma Strub, ad Austin, in un importante concerto a scopo benefico.