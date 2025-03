La Torre: “Manfredonia più vicina ai cittadini, arriva l’ufficio di prossimità per un accesso semplificato alla giustizia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA PIÙ VICINA AI CITTADINI: ARRIVA L’UFFICIO DI PROSSIMITÀ PER UN ACCESSO SEMPLIFICATO ALLA GIUSTIZIA

Il Comune di Manfredonia è stato selezionato dalla Regione Puglia come Ente in cui sarà attivato l’Ufficio di Prossimità, nell’ambito del progetto promosso dal Ministero della Giustizia e finanziato dal Programma di Azione Coesione Complementare al PON Governance e capacità istituzionale. Tale iniziativa mira a rendere il sistema giudiziario più accessibile ai cittadini, con particolare attenzione alle pratiche di Volontaria Giurisdizione, come la nomina di tutori, curatori e amministratori di sostegno, nonché autorizzazioni per il matrimonio e l’emancipazione.

Il Sindaco Domenico la Marca ha dichiarato: “L’attivazione dell’Ufficio di Prossimità a Manfredonia è il segno concreto di un’amministrazione che lavora per garantire ai cittadini servizi più vicini, efficienti e moderni. Grazie a questa iniziativa, portiamo avanti la nostra visione di una pubblica amministrazione capace di intercettare opportunità, snellire la burocrazia e migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Manfredonia torna protagonista e punto di riferimento istituzionale nel territorio.”

L’Assessore con delega al contenzioso avv. Giovanni Mansueto, ha affermato che “Si tratta di un passo fondamentale per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Con l’attivazione dell’Ufficio di Prossimità, avviciniamo la giustizia alla nostra comunità, offrendo un supporto diretto e tempestivo in merito alle tematiche legate alla Volontaria Giurisdizione”.

Il Consigliere Comunale con delega al PNRR, Bandi e Finanziamenti Matteo La Torre ha aggiunto: “Questo progetto si inserisce perfettamente nella strategia dell’amministrazione di cogliere tutte le occasioni di finanziamento per migliorare i servizi pubblici. L’Ufficio di Prossimità permetterà di ridurre il carico burocratico sui cittadini, evitando loro lunghi spostamenti per pratiche fondamentali come la nomina di amministratori di sostegno o l’ottenimento di autorizzazioni per atti personali e familiari. Stiamo costruendo una città più efficiente, in grado di rispondere concretamente alle esigenze della sua comunità.”

Nei giorni scorsi è stata approvata la graduatoria degli enti selezionati, e il percorso continuerà con la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Manfredonia, la Regione Puglia e il Tribunale di Foggia.