La tendenza meteo per il secondo weekend di ottobre

Weekend ancora sotto l’alta pressione: questa è la tendenza meteo per le giornate del 12 e 13 ottobre in Italia.

Vediamo cosa dice a tal proposito 3BMeteo.

L’anticiclone che già si trova al Sud Questo potrebbe poi risalire in vista del weekend limitando l’efficacia delle successive perturbazioni atlantiche che si limiterebbero a lambire il Nord ma con precipitazioni più contenute, non intense e che consentirebbero anche ampi spazi soleggiati, soprattutto domenica.

Quindi tutta l’Italia o quasi risulterebbe baciata dal sole.

Al momento abbiamo una probabilità del 70% circa per un regime anticiclonico che sarebbe più efficace al Centro e al Sud. La maggiore vicinanza del Nord alla saccatura atlantica potrebbe innescare un richiamo di venti umidi meridionali in grado di portare degli annuvolamenti e qualche isolata precipitazione ma in ogni caso non dovrebbe trattarsi di maltempo.