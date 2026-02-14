Eventi Manfredonia
La sfilata di domani del carnevale spostata di orario per il meteo
MANFREDONIA – Pochi istanti fa l’organizzazione del Carnevale di Manfredonia ha dato comunicazione mediante i canali social: ATTENZIONE: La Gran Parata del Carnevale prevista per la giornata di domenica 15 febbraio con inizio alle ore 10:00, verrà
spostata alle ore 16:30 della stessa giornata per le previsioni meteorologiche, che indicano condizioni
atmosferiche incerte e un’elevata probabilità di precipitazioni nelle ore mattutine.