La sagra della trippa a Troia

Non solo Còtta Còtt – la sagra della trippa e non solo

Sabato 10 agosto 2024 ore 20 – Troia (Fg)

Si terrà a Troia, nelle piazze intorno alla Cattedrale, la 31° edizione dell’evento che rende protagonista la trippa, in un meraviglioso connubio tra gastronomia e territorio.



Non solo Còtta Còtt nasce dal grido della signora Marietta che, agli inizi degli anni ’50 in occasione della fiera di San Lorenzo, pubblicizzava tale pietanza “mén mén che è còtta còtt”; gli avventori della fiera potevano così acquistare con qualche soldo nu piattéll d’ CòttaCòtt; l’anteposto non solo è per tutti coloro che non amano questo particolare prodotto culinario: sarà prevista anche una gastronomia alternativa con preparazioni tipiche del posto.



Quest’anno verranno proposti: il piatto principe di trippa bovina, disponibile anche nel ‘Menù Trippa’ in abbinamento alle polpette di pane al sugo, e il ‘Menù Contadino’ contenente un piatto di cicatelli al pomodoro con cacioricotta e salsiccia con patate. Immancabile il nero di Troia delle cantine locali.

La sagra si svolgerà all’ombra della Cattedrale e del suo rosone, mentre in piazza Giovanni XXIII verrà allestito uno spazio ludico per grandi e piccini a cura del Festival Troia Teatro che quest’anno tornerà in scena con artisti di strada itineranti e con spettacoli teatrali in diverse location della cittadina.