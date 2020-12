La RSAA “Stella Maris” è Covid free. E che regalo per Natale! Le foto

Una grande gioia dopo un lungo periodo di paura. Sono festività natalizie speciali per gli ospiti della RSAA “Stella Maris” di Siponto ritornata ad essere covid free. La struttura gestita dalla Coop. Santa Chiara ha resistito alla forza d’urto della seconda ondata della pandemia grazie alle modalità interne di organizzazione dei servizi di cura ed assistenza.

Regalo più gradito per questi mesi combattuti in trincea lontano dagli affetti più cari, non poteva essere che l’abbraccio, seppur simbolico, tra ospiti ed i loro famigliari. Per tenere fede ai rigidi protocolli di prevenzione anti-contagio, una vetrata ha diviso ospiti e famiglie, ma questo non ha frenato il reciproco e salutare scambio emotivo: gli occhi erano sfavillanti come le luci di alberi e presepi. Tenerezza e calore, come nelle tradizionali feste, con al centro il senso autentico del Natale, quest’anno più che in precedenza: l’essenzialità e la solidarietà. Un regalo speciale anche per le famiglie che hanno potuto così condividere un po’ di tempo con i loro cari e donare loro attenzioni ed affetto che meritano.

Un’atmosfera magica che ha coinvolto direttamente anche gli operatori della RSAA “Stella Maris”, i quali, con la consueta professionalità e disponibilità, hanno reso possibile l’organizzazione e l’ottima riuscita di questi incontri.