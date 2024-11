La rosa della vendetta slitta il finale su Canale 5: il cambio di programmazione

Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne La rosa della vendetta, la serie tv che narra la storia tra Gulcemal e Deva che sta registrando ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5. In un primo momento, lo sceneggiato ambientato in Turchia doveva concludersi questo 10 novembre ma poi qualcosa è cambiato. Mediaset ha deciso di slittare la finale de La rosa della vendetta. Per questo motivo, l’ultimo appuntamento della serie tv con l’attore Murat Unamlis diventato famoso in Italia per il ruolo di Demir Yaman in Terra amara andrà in onda il 17 novembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. In molti mesi di programmazione, le vicende turche hanno conquistato i telespettatori italiani, riuscendo benissimo a contrastare le altre reti come Rai 1.

La rosa della vendetta anticipazioni ultima puntata del 17 novembre

Ma cosa succederà nell’ultima puntata de La rosa della vendetta in programma il 17 novembre su Canale 5? Le anticipazioni sul finale di stagione della serie tv annunciano che il pubblico assisterà ad un salto temporale di cinque anni. Tutti crederanno che Gulcemal sia morto se il colpo di scena non fosse dietro l’angolo. L’uomo farà il suo ritorno a casa. In questo frangente, si apprenderà che l’imprenditore aveva deciso di farsi da parte per permettere al resto della sua famiglia di fare pace. La decisione dell’uomo avrà esito positivo. Zafer – apparendo molto cambiata – spererà di poter fare pace con Gulcemal, credendo che sia ancora vivo da qualche parte. Anche Deva crederà che suo marito non sia davvero morto. Un sospetto che si rivelerà fondato quando Gulcemal riabbraccerà la donna e tutti i suoi cari. Sarà in questo frangente che l’uomo apprenderà che di avere un figlio da Deva di nome Cemal.