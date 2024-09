La rosa della vendetta, anticipazioni stasera 22 settembre: Vefa mente a Gulcemal su Mert

Stasera 22 settembre andrà in onda un nuovo maxi appuntamento con La rosa della vendetta, la serie tv turca con protagonista Murat Unalmis. Le anticipazioni della puntata domenicale rivelano che Deva si rifugerà nella casa di campagna con il nonno con suo padre e sua sorella. La giovane chiamerà poi Gara per non averla salutata prima della partenza per paura di essere scoperta da Gulcemal. Ma durante la conversazione, la sorella di Ipek scoprirà che l’uomo è rimasto per un mese a letto chiuso nella sua stanza. Dagli spoiler de La rosa della vendetta si apprende che Gulcemal deciderà di reagire e inizierà ad indagare sul passato di Mert. Vefa scoprirà che quest’ultimo è l’ex fidanzato di Deva e non sa come dirlo al suo capo. Il giovane vorrebbe dire anche a Gulendam quando scoperto sul marito ma prima che lui possa farlo la donna gli comunicherà di aspettare un figlio.

La rosa della vendetta, puntata 22 settembre: Vefa affronta Mert

Nella nuova puntata de La rosa della vendetta trasmessa oggi 22 settembre in prima serata su Canale 5, Zafer incontrerà il sindaco che le dirà che il progetto sarà finanziato anche da una fondazione. La donna sarà felice della donazione ma sarà all’oscuro che dietro tutto ci sia lo zampino di suo figlio. Zafer scoprirà il nascondiglio di Deva che lo dirà a Mert che a sua volta lo dirà a Gulcemal. Quest’ultimo inviterà la giovane a trascorrere un pomeriggio a cavallo e poi a cena. Qui l’uomo le racconterà qualcosa del suo passato. Deva scoprirà così che Gulcemal aveva ucciso il padre di Armagan quando era piccolo. Inoltre, le racconterà di aver lavorato sulle navi dove ha conosciuto un uomo potente che gli ha insegnato a fare i soldi. Infine Vefa affronterà Mert dicendogli di aver scoperto tutta la verità su di lui e di voler spifferare tutto a Gulcemal. Ma l’uomo gli dirà che se lui dovesse morire o fuggire Gulcemal morirebbe di dolore.