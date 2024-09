La rosa della vendetta decima puntata 22 settembre 2024

Ecco per voi le anticipazioni de La rosa della vendetta, relative alla decima puntata del 22 settembre 2024. Durante l’episodio di domenica 22, Deva chiamerà Gara per porgerle le sue scuse. Ella infatti non l’ha salutata prima di partire.

La rosa della vendetta anticipazioni decima puntata 22 settembre 2024

Deva eviterà, tuttavia, di svelare l’indirizzo della sua nuova residenza perché Gülcemal non lo sappia. Durante l’ultimo mese, l’uomo non esce più dalla sua stanza. Quando Gülcemal finalmente uscirà dall’ isolamento, riprenderà l’iniziativa.

Egli intende venire a conoscenza di tutto ciò che è accaduto a Mert, che crede sia la talpa. Vefa investigherà su di lui. Nel frattempo, Zafer incontrerà il sindaco, da cui conoscerà il suo progetto e che verrà finanziato da una Fondazione.

Zafer è felice ma non sa che Gülcemal fa parte attivamente alla fondazione

Emrullah informerà la donna di aver scoperto l’indirizzo di Deva. Zafer lo comunicherà a Mert affinché informi Gülcemal. Mert eseguirà fedelmente gli ordini. Deva monterà a cavallo nel maneggio di Gülcemal che la inviterà a fermarsi per cena.

Vefa scoprirà che Deva è stata la fidanzata di Mert. Gülendam le rivelerà la verità su Mert, tuttavia lei lo interromperà rivelando di essere realmente incinta e felice. A cena Gülcemal racconterà a Deva la sua storia.

Gülcemal racconterà di aver ucciso il padre di Armagan

L’uomo era vissuto per strada, accolto da Gara e il suo lavoro avveniva sulle navi. Lì ha conosciuto un uomo ricchissimo che per gratitudine, visto che gli aveva salvato la vita, gli ha insegnato come diventare ricco.

La sera Vefa affronterà Mert dicendogli di aver scoperto quale è il suo ruolo in casa e di essere al corrente che è stato il fidanzato di Deva e dirà tutto a Gülcemal. Mert risponderà che se lui morirà o fuggirà, Gülendam non sopporterà il dolore. Gülcemal, alla fine della cena, con Deva, si recheranno al maneggio. Gülcemal le proporrà di lavorare per lui contro Zafer.

Armagan diverrà furioso con sua madre e lascerà la casa. Egli scoprirà che Gulcemal e Gulendam sono sono figli di Zafer. Egli sfogherà la sua rabbia anche su Gulcemal.