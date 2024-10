La rosa della vendetta chiude su Canale 5: svelata la data dell’ultima puntata della serie tv

La rosa della vendetta è tra le serie tv turche che stanno totalizzato più ascolti in questo periodo sui teleschermi di Canale 5. La serie tv con Murat Unalmis, già visto nei panni di Demir in Terra amata, ha vinto ieri la sfida agli ascolti ottenendo oltre il 14% di share contro Rai 1 che stava trasmettendo Sempre al tuo fianco con l’attrice Ambra Angiolini. La storia d’amore tra Gulcemal e Deva ha conquistato davvero molte persone che tra poche settimane saranno costrette a dirli addio. Mediaset infatti ha annunciato la data del finale di stagione de La rosa della vendetta. Secondo le ultime indiscrezioni circolate in rete, l’ultima puntata della serie tv turca con Murat Unalmis andrà in onda domenica 10 novembre. Al momento, il canale di Berlusconi non ha svelato quale serie tv prenderà il suo posto anche se potrebbe esserci il ritorno di Segreti di famiglia.

La rosa della vendetta, cosa succede nella puntata del 20 ottobre

Nel frattempo, i telespettatori sono in attesa di scoprire quello che succederà nel corso della nuova puntata de La rosa della vendetta in programma per il 20 ottobre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che Ibrahim minaccerà di rivelare a Deva che Gara è in realtà sua madre Firuze, per convincerla a non sposarsi. Nel frattempo, Ipek sentirà la chiacchierata tra i due e affronterà Gara, criticandola di aver abbandonato la figlia e di averla fatta soffrire per tutti questi anni. Anche lei le dirà che rivelerà tutta la verità a Deva, nonostante le suppliche di Gara. Allo stesso tempo, il medico dirà che Gulendam e il bambino sono fuori pericolo. La notizia risolleverà tutti i cuori dei protagonisti della serie tv.