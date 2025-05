[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Protezione Civile porta in Italia 14 bambini dalla Striscia di Gaza. Bruno: “Orgoglioso di loro. Dolore per le migliaia di altri bambini massacrati ogni giorno”

Nota del presidente del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile, consigliere regionale Pd, Maurizio Bruno



“La Protezione Civile ieri ha portato in Italia 14 bambini della Striscia di Gaza bisognosi di cure perché feriti dalle bombe o affetti da malattie oncologiche.

Vedere le immagini del loro trasporto in aereo mi ha profondamente toccato il cuore, e soprattutto reso orgoglioso di far parte di una famiglia, quella della Protezione Civile italiana, la cui solidarietà non conosce confini.

Resta però il dolore della consapevolezza, che per questi 14 bambini salvati, decine di migliaia in questi 18 mesi sono stati ammazzati dalla furia criminale di Israele, e a decine ne muoiono ancora ogni giorno.

Sogno il giorno in cui questo massacro insensato finirà e quei bambini potranno smettere di convivere con la paura che il prossimo missile sia per loro. Sogno il giorno in cui non sia più bisogno di aerei per strapparli alla morte. Sogno il giorno in cui dei bambini, potranno tornare a esser ciò che sono: dei bambini”