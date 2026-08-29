La Promessa, spoiler dal 29/8 al 5/9: il licenziamento di Petra
La Promessa, anticipazioni dal 29 agosto al 5 settembre: le lettere di Catalina, le indagini di Jacobo e il licenziamento di Petra.
La Promessa si prepara a una settimana ricca di svolte, con il mistero delle lettere di Catalina destinato a diventare sempre più intricato e il futuro di Petra ormai appeso a un filo. Adriano riceverà una nuova lettera attribuita a Catalina, ma la sua reazione sarà fredda, mentre Jacobo inizierà a dubitare seriamente dell’autenticità delle missive e proverà a ricostruire il percorso della posta per capire chi le abbia realmente spedite.
Anche Curro e Ángela saranno protagonisti di momenti difficili, perché i due partiranno per un ultimo viaggio prima delle nozze della giovane con Beltrán e, dopo un acceso litigio, riusciranno a ritrovare la complicità. Nel frattempo, Leocadia prenderà una decisione definitiva su Petra: nonostante la valutazione positiva di Cristóbal, la donna verrà licenziata e sarà proprio Cristóbal a comunicarle la fine del suo incarico.
Il mistero delle lettere di Catalina
Adriano riceverà un’altra lettera nella quale Catalina esprimerà il desiderio di tornare, ma la comunicazione non riuscirà a convincerlo. Jacobo, sempre più sospettoso, inizierà a considerare concretamente l’ipotesi che le lettere siano false e cercherà di seguire le tracce della posta per arrivare alla persona che le ha spedite.
Il mistero si era già aperto nelle puntate precedenti, quando Leocadia e Cristóbal avevano espresso dubbi sull’autenticità della prima lettera. La nuova missiva, dunque, non farà che alimentare una situazione destinata a creare ulteriori tensioni alla tenuta.
Petra viene licenziata
Petra riuscirà inizialmente a ottenere cinque giorni da Cristóbal per dimostrare il proprio valore e salvare il posto di governante. Il tentativo, però, non sarà sufficiente: nonostante il giudizio positivo ricevuto, Leocadia rimarrà ferma sulla propria decisione e ordinerà il suo licenziamento.
Cristóbal dovrà quindi comunicare personalmente a Petra la fine del suo incarico, provocando lo sgomento della servitù. Il suo posto potrebbe inoltre essere affidato a Teresa, alla quale Cristóbal proporrà di assumere il ruolo di governante.
Curro e Ángela, l’ultimo viaggio
Prima del matrimonio con Beltrán, Ángela riuscirà a ottenere il permesso per trascorrere alcuni giorni con Curro. Durante il viaggio i due litigheranno lungo il fiume, ma alla fine si riconcilieranno e vivranno un ultimo momento di forte complicità prima dell’addio.
Al loro ritorno, però, Lorenzo scoprirà che Curro e Ángela sono stati lontani contemporaneamente per due giorni e inizierà a sospettare che tra loro ci sia ancora qualcosa. Il confronto con Curro sarà inevitabile e Lorenzo arriverà a minacciarlo apertamente.
Tra gli altri sviluppi della settimana, Manuel affiderà a Don Ambrosio la costruzione del nuovo motore, mentre Lope cercherà di scoprire chi abbia rubato e pubblicato alcune delle sue ricette. Maria, invece, continuerà ad affrontare da sola il difficile dilemma legato alla gravidanza.
FONTI: