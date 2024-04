La Promessa le anticipazioni di oggi 15 aprile: bacio scandaloso! Elisa spiazza tutti

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Il segreto di famiglia di Curro e Jana continua a pesare sulle loro spalle, mentre Curro confida alla sorella la sua gioia nell’essere suo fratello, ma decide di mantenere la verità nascosta per proteggere la sua relazione con Martina. Nel frattempo, Mercedes annuncia la sua partenza da La Promessa, ma prima di lasciare la tenuta, si congratula con Cruz per il successo di Jana, lasciando dietro di sé una scia di domande e incertezze.

Con il ritorno di Petra alla sua rigida disciplina, la vita quotidiana a La Promessa sembra ritrovare una certa normalità, ma le tensioni non tardano a riemergere quando Petra rimprovera Candela e Lope per un errore nella preparazione di un pasto destinato a Cruz. La rigidità della governante mette a dura prova i nervi dei suoi sottoposti, mentre il clima già teso all’interno della tenuta si fa sempre più palpabile.

Intanto, Cruz, preoccupata per il futuro del marchesato, invita Jimena a farsi visitare dal dottor Ayala, sperando di garantire la continuità della sua eredità. Tuttavia, la risposta di Jimena la mette in imbarazzo, ricordandole il suo titolo nobiliare e suggerendo che la sua preoccupazione potrebbe essere motivata da interessi personali.

Anticipazioni La promessa lunedì 15 aprile 2024

Le tensioni continuano a crescere quando Candela confessa a Carlos di aver scoperto la sua identità come autore delle misteriose lettere, proponendogli un’alleanza segreta per mantenere il segreto e continuare a scrivere insieme a lei e a Simona. Le alleanze si intrecciano, mentre i segreti minacciano di esplodere, gettando ulteriori ombre sui destini intrecciati dei residenti di La Promessa.

Mentre Jana e le sue colleghe consegnano il corredo a Pia, Jimena non perde occasione di consigliare a Jana di sposare un uomo benestante, mettendo in imbarazzo Manuel e rivelando ulteriori tensioni nel già complesso scenario familiare. La giornata culmina con un brindisi per la chiusura delle questioni legate al testamento, ma l’atmosfera di festa viene rapidamente spezzata quando Elisa annuncia la sua decisione di lasciare immediatamente La Promessa, disgustata dal comportamento di Cruz e Lorenzo. Prima di andarsene, però, lascia un gesto scandaloso baciando Alonso davanti a tutti, aggiungendo un’ultima dose di dramma a una giornata già intensa.