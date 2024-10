La Promessa cambio programmazione: la bella sorpresa per i fan della soap opera

Belle notizie per i fan di La Promessa, la soap opera made in Spagna che narra le vicende di una famiglia nobile. Dopo la decisione di Mediaset di spostare la storia d’amore tra Jana e Manuel sui teleschermi di Rete 4, ecco che la rete diretta da Piersilvio Berlusconi ha deciso di effettuare un nuovo cambio di programmazione. La Promessa andrà in onda anche nel weekend. Una bella notizia per i fan della soap opera che potranno assistere allo sceneggiato sette giorni su sette per la durata di un’ora. Al momento lo spostamento da Canale 5 a Rete 4 ha avuto conseguenze negli ascolti della soap opera che sono notevolmente abbassati, tuttavia, le cose potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane di messa in onda in tv.

La Promessa in onda anche nel weekend: anticipazioni 5 e 6 ottobre

Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate de La Promessa che andranno in onda proprio nel weekend? Le anticipazioni della soap opera riguardanti le puntate di sabato 5 e domenica 6 ottobre a partire dalle ore 19:30 sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Catalina rivelerà di essere riuscita a convincere Cruz a reintegrare Maria. Jeronimo spierà Pelayo e la sua amata mentre si dichiarano amore reciproco. Lorenzo, invece, pretenderà che il conte di Anil obblighi il suo complice a lasciare la tenuta, lasciando la chiave del magazzino a Romulo. Simona piangerà per la mancanza di Candele mentre Manuel vorrà che Jana tenga il fermacapelli come ricordo. Infine Petra darà a Teresa una mantella costosa promettendo di cucire l’abito da sposa.