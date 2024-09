La Promessa cambia di programmazione: arriva la brutta notizia per i fan di Canale 5

La Promessa ha fatto compagnia ai telespettatori per tutta l’estate con episodi molti lunghi recuperando il divario con la Spagna dov’è giunta alla quarta stagione. Ma ecco, che in autunno le cose cambieranno. Da sabato 7 settembre 2024, le avventure di Jana e Manuel non andranno più in onda di sabato. La soap opera tornerà in onda regolarmente da lunedì al venerdì mentre nel weekend ci saranno vari cambiamenti. Dal 7 settembre, La Promessa non andrà in onda e nemmeno di domenica. Mediaset ha deciso di sospendere gli appuntamenti dello sceneggiato al weekend per permettere la messa in onda di Endless Love e la seconda stagione di My home my destiny con l’attrice turca Demet Ozdemir.

La Promessa non va più in onda nel weekend

Brutte notizie per i fan di Jana e Manuel. La Promessa non andrà più in onda nel weekend. Un cambio di programmazione accaduto a causa dell’inizio della nuova stagione televisiva. Ma cosa succederà nelle nuove puntate della soap opera in programma dal 9 settembre su Canale 5? Le anticipazioni annunciano che Pia apparirà molto arrabbiata con Jana, rea di aver svelato a Curro la verità sulla paternità di Diego. Nel frattempo, il sergente Funes continuerà la sua indagini per ritrovare Maria, rapita e rinchiusa in una grotta da Valentin, il quale aveva sviluppato un’ossessione per lei. Infine Manuel farà il suo ritorno a Madrid in seguito ad una visita da Jimena De Los Infantes.