La Promessa approda nel prime time di Rete 4: il cambio di programmazione

La Promessa è tra le soap opera più amate in questo momento in Italia. Le vicende di Jana e Manuel insieme a tutti i componenti della famiglia Lujan stanno tenendo alta l’attenzione dei telespettatori di Rete 4. Le puntate riescono ogni giorno ha totalizzare un milione di telespettatori: numeri davvero ottimi per una collocazione difficile. Nel corso delle ultime ore tuttavia, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per La Promessa per quanto riguarda il mese di dicembre. La soap opera made in Spagna infatti approderà in prima serata il 25 e 26 dicembre sui teleschermi di Rete 4. Una decisione per permettere ai fan di non perdersi nemmeno un momento con Jana e Manuel e passare le feste natalizie in loro compagnia.

La Promessa anticipazioni nuove puntate: Jimena perde la vita

La soap opera andrà in onda il 25 e 26 dicembre in prima serata sui teleschermi di Rete 4. Una bella notizia per i fan de La Promessa. Ma cosa succederà nelle nuove puntate dello sceneggiato in programma prossimamente in televisione? Le anticipazioni raccontano che la tenuta vedrà la morte di un personaggio. Jimena infatti perderà tragicamente la vita, gettandosi dalla balaustra delle scale dopo che la verità sulla sua finta gravidanza verrà a galla. Manuel e Jimena accuseranno dei gravi sensi di colpa per quanto successo alla duchessina e per questo prenderanno le distanze. Nel frattempo, la tenuta vedrà il ritorno di Blanca Palomar, che vorrà stare accanto al marchesino dopo aver saputo che è appena diventato vedovo.