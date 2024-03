La Promessa anticipazioni settimana dal 16 al 22 marzo 2024

La Promessa e le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 marzo 2024 rivelano che Lorenzo si scontrerà con Jana. Il barone è sicuro che è stata lei a vederlo mentre bacia Elisa e la minaccerà. Curro assisterà alla scena e si scaglierà contro il genitore. In verità è stato proprio lui a sorprendere il padre mentre bacia la baronessa e non Jana.

Curro minaccerà il barone di divulgare la storia del bacio

Jana dirà a Catalina di non fidarsi del Capitano, non è un uomo disinteressato e ricco di generosità. L’immagine che egli intende dare di se’ è molto lontana dalla realtà. Catalina però non darà troppa importanza alla rivelazione fattale dalla giovane.

Simona scoprirà, nel frattempo che Candela è attirata dal maestro Don Carlos. La cuoca, in seguito vorrebbe svelare all’amica le parole scritte sulle lettere ricevute. La donna vorrebbe confessare anche che i suoi figli non hanno scritto nulla, ma teme di farlo.

A Jimena mancano Manuel e la sua dolcezza

A La Promessa, Jimena è sempre depressa e in cerca di attenzione con Manuel. Teresa riferirà a Maria quanto Lope le ha detto, inoltre la inviterà a non anticipare le nozze con Salvador. Lope, in seguito, chiederà scusa a Maria e Salvador.

Beatriz e Martina litigano efferatamente. La nuova arrivata cercherà di mettere l’altra in una luce diversa e per niente buona agli occhi di Curro, che non esiterà a respingerla in malo modo.

Il nostro appuntamento sarà presto, con le prossime anticipazioni su La Promessa.