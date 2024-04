La Promessa anticipazioni, Jimena morirà e la madre verrà distrutta

Che ci mostreranno La Promessa e le anticipazioni della terza serie? Jimena morirà, Dolores, la madre verrà distrutta dal dolore. La giovane si lancerà nel vuoto e non sopravviverà, verrà quindi dichiarata la sua morte.

La promessa anticipazioni spagnole, Jimena si getterà dalla balaustra del palazzo

Dalla Spagna giungono voci che per Jimena, durante la terza stagione de La promessa, il finale sarà tutt’altro che bello. La giovane si getterà nel vuoto e non ci sarà modo di salvarla. Il medico la terrà sotto osservazione, non potrà che accertare il suo decesso a distanza di qualche giorno. Mamma Dolores rimarrà scioccata dal gesto di sua figlia.

Abel confesserà ai suoi cari e a Manuel che la donna fingeva di essere incinta. Lo sciagurato dirà anche che Jana non ha abortito, visto che il bambino non c’è mai stato. Al marito ella non aveva detto il vero. Il padre accuserà la figlia di essere la vergogna della famiglia, oltre a minacciarla di farla entrare in convento.

Jimena, disperata e affranta dalla situazione, arriverà a compiere un gesto estremo

Ecco il motivo per cui la donna si lancerà nel vuoto dalla balaustra del palazzo. Gravi saranno le conseguenze, dopo solo pochi giorni il suo cuore smetterà di battere per sempre. Dalla Spagna giunge voce che il medico non ha constatato alcuna emorragia nella donna. Dal coma potrebbe svegliarsi, la situazione, però, non lascerà scampo!

Mamma Dolores, al suo capezzale, non potrà fare altro che lasciarsi andare a un pianto disperato. “Non voglio questa vita senza di te“, continuerà a ripetere la donna al capezzale della figlia defunta. La tragica fine porterà dolore e la soap finirà in modo inaspettato e funesto.