Il Paradiso 8 conclusioni, Umberto non pagherà e i fan lo criticheranno

Il Paradiso 8 sta per terminare, Umberto rimarrà impunito e i fan di lui diranno: ”È malefico, troppa cattiveria”. Dopo avere causato imbrogli e tanto dolore, per la truffa a Adelaide e Marcello Barbieri non finirà in carcere, come era giusto fosse andato

Umberto Guarnieri rimarrà impunito nel finale de Il Paradiso delle signore 8

Pure avendo organizzato la truffa, danneggiando Adelaide e Marcello, nessuna pena gli verrà inflitta. I fan della soap avrebbero preferito che le porte del carcere si fossero rinchiuse dietro di lui. Molti hanno commentato un post pubblicato su Instagram da Roberto Farnesi.

Senza remore, hanno criticato il suo personaggio, sostenendo che il commendatore è stato troppo cattivo. Flora e Marcello riusciranno a trovare delle prove per mettere fare finire il commendatore Guarnieri dove merita per la truffa Hofer.

Il Paradiso 8 conclusioni, Adelaide verrà a conoscenza dei fatti

La Contessa Adelaide verrà a sapere dei fatti e, sebbene in un primo momento si dirà pronta a rendere pubblico tutto, alla fine desisterà dal farlo. In questo modo Umberto resterà impunito, le anticipazioni della soap opera non prevedono punizioni per lui. Non si apriranno le porte del carcere, così come è accaduto con Matteo Portelli.

Sono stati i fan stessi che lo hanno ritenuto: ‘È malefico, troppa cattiveria‘, enfatizzando la polemica su Umberto Guarnieri. “Commendatore, quest’anno li hai fatti arrabbiare proprio tutti!“, ha scritto Farnesi in un suo post social a pochi giorni dalla puntata finale e ha scatenato le reazioni dei fan.

“È un personaggio malefico, ma non riesco a odiarlo del tutto“, un appassionato della soap opera di Rai 1 ha dichiarato. Un altro invece: “Troppa cattiveria non fa bene, spero che prima o poi venga sbugiardato per le sue cattive azioni“.

“Odioso e odiabile in maniera viscerale. Complimenti a Farnesi per l’ottima interpretazione di questi mesi“, ha commentato qualcun altro. E ancora: “Quest’anno troppo cattivello, non credo sia stato un buon esempio“, ha sentenziato un altro spettatore social del Paradiso.

Roberto Farnesi e il suo Umberto confermati nella nona stagione della soap opera di Rai 1

Roberto Farnesi ha annunciato per primo sui social la riconferma nel palinsesto televisivo della stagione 2024/2025. Il Commendatore Guarnieri ha appassionato spettatori, incrementando il numero dei telespettatori presenti nel pomeriggio di Rai 1.

Il personaggio è perfetto per l’attore, che ne dite?