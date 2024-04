La Promessa anticipazioni: decisione sofferta di Maria

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Maria ha fatto una scelta dolorosa ma necessaria: rimandare le nozze con Salvador. Realizzando che non può continuare a organizzare un matrimonio con un uomo che non ha ancora elaborato i traumi della guerra, Maria prende questa decisione. Salvador è teso e reagisce in modo imprevedibile, preoccupando tutti intorno a lui. Maria ha avuto conferma di questo quando Salvador ha reagito nervosamente a un suo semplice approccio, convincendola ad ascoltare i consigli dei suoi amici.

Anticipazioni La Promessa 23 aprile 2024

Con tatto, Maria comunica a Salvador la decisione di rimandare le nozze, spiegandogli che è necessario per entrambi affrontare i suoi problemi prima di sposarsi. Salvador accetta la decisione, consapevole della sua situazione. Tuttavia, Maria ha un’altra richiesta per lui: affrontare insieme i loro colleghi, dimostrando unità e solidarietà.

Nel frattempo, la relazione tra Martina e Curro procede a gonfie vele, portando felicità al giovane conte. Nonostante le difficoltà incontrate, grazie alla presenza della marchesina, Curro ha ritrovato la gioia di vivere. Ma purtroppo, il destino sembra non essere dalla loro parte. Curro condividerà con entusiasmo con Jana la bellezza del picnic, ma un’ombra oscura si prepara a oscurare il futuro di entrambi i figli di Dolores.