La Promessa anticipazioni dal 25 novembre al 1° dicembre: un ritorno sconvolge Manuel, Curro single

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma da lunedì 25 novembre a domenica 1° dicembre in prima visione sui teleschermi di Rete 4. Le anticipazioni della soap opera made in Spagna annunciano che Curro continuerà a fare lunghe chiacchierate con suo padre Alonso. Il barone avrà intenzione di scoprire l’identità della donna che l’ha aiutato dopo la morte di Carmen. Molto presto, Curro capirà che si tratta di Dolores nonostante il marchese non faccia mai esplicitamente il suo nome. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Curro si ostinerà a voler scoprire tutta la verità grazie alla complicità di sua sorella Jana. Intanto, il rapporto tra il barone e Martina diventerà sempre più problematico.

La Promessa puntate 25 novembre – 1° dicembre: Manuel ritrova Jimena, Curro lascia Martina

Nelle nuove puntate de La Promessa in programma dal 25 novembre al 1° dicembre 2024 sui teleschermi di Rete 4, Curro capirà che ci sono grossi problemi con Martina e per questo si rassegnerà alla fine della loro storia d’amore. Intanto Manuel riceverà una visita inaspettata alla tenuta. Jimena farà ritorno improvvisamente a casa, correndo subito tra le braccia del marito cose se niente fosse. Un ritorno che sconvolgerà il marchesino e Cruz, che apparirà preoccupata, consapevole dei disturbi mentali di Jimena. La duchessina preciserà che si tratta solo di una visita cortesia e che non rimarrà a dormire alla tenuta. Infine Lorenzo confiderà a Pelayo di aver visto le armi che tiene nascoste all’interno delle confezioni di marmellata. Il capitano de La Mata chiederà al conte di Anil di poter entrare in affari con lui, ricevendo in cambio una percentuale sui guadagni.