La Promessa anticipazioni dal 14 al 20 ottobre: un grave lutto scuote la tenuta, ecco chi muore

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 14 a domenica 20 ottobre in prima visione su rete 4. Le anticipazioni della soap opera – made in Spagna – rivelano che Simona avrà modo di riabbracciare sua figlia Virtudes che le spiegherà perché è stata lontana da lei fino a questo momento. Intanto le condizioni di Feliciano peggioreranno notevolmente, facendo preoccupare sia Teresa che Petra. Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Romulo avrà intenzione di far morire Feliciano tranquillo. Il maggiordomo cercherà di non fargli sapere le sue condizioni irreversibili. Ma ecco che il valletto udirà di nascosto il resoconto del medico con Jana. Per questo motivo, Feliciano chiederà di parlare da solo con la domestica.

La Promessa anticipazioni: Feliciano perde la vita tra le braccia della madre Petra

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Feliciano chiederà a Jana di rimanere accanto a Teresa quando non ci sarà più, convinto che possa aiutarla nell’estremo dolore. Il valletto avrà poi modo di incontrare la sua promessa sposa, al quale chiederà di non piangere per lui. In seguito, ci sarà un incontro straziante con sua madre Petra, al quale concederà il completo perdono per avergli nascosto che era sua madre. Discorsi che faranno piangere a dirotto la dama di compagnia sopratutto quando gli racconterà di aver passato i giorni più belli della sua vita alla tenuta quando l’ha avuta come madre. Dopo aver pronunciato tali parole Feliciano chiuderà gli occhi per sempre tra le braccia di Petra. Teresa e la suocera crederanno che il valletto poteva salvarsi se qualcuno non si fosse troppo interessato alle condizioni di Curro.