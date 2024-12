La Promessa anticipazioni: crisi tra Lope e Vera, tornerà la pace?

La Promessa anticipazioni porterà alla luce una crisi tra Lope e Vera

Gli episodi futuri de La Promessa mostreranno ai fan un momento di crisi nella coppia. Lope Ruiz e Vera Gonzalez sembreranno avere dei problemi di coppia. Riusciranno a fare pace o la loro love story terminerà?

La Promessa anticipazioni puntate future: Lope chiede a Vera di conoscere la sua famiglia

I due innamorati vedranno la fine della loro storia, a causa di una richiesta non gradita di Lope. Egli chiederà a Vera di essere presentato in famiglia e conoscere il futuro suocero. Peccato che la giovane non ha mai avuto un buon rapporto con il padre.

Quindi la Gonzalez non vorrà alcuna presentazione, anzi ribadirà a Ruiz di avere chiuso ogni legame con l’uomo e con i suoi familiari in generale. Lope, per giorni e giorni, rinnoverà la richiesta, cambierà in seguito idea.

Vera non intende concedere alcuna possibilità al padre

Lope si renderà conto, inoltre, che Vera è la proprietaria della borsa piena di denaro ritrovata dal maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent). Egli, dopo avere sospettato della fidanzata, le farà molte domande.

Vera confesserà al cuoco di avere rubato i soldi a suo padre, già ladro di professione. Ecco il motivo per cui Gonzalez non è mai andata d’accordo con i genitori, ladri professionisti. Lope continuerà starà vicino a Vera nonostante tutto

La promessa puntate future, Vera lascerà Lope

Vera, quasi avesse altro da nascondere sulla sua famiglia, lascerà Lope inaspettatamente con scuse poco convincenti. Tuttavia il cuoco riuscirà a riconquistare, pian piano, la fiducia della sua amata. Lope, alla fine, con la sua tenacia, riuscirà nel suo intento.

Lope chiarirà a Vera di non avere alcuna intenzione di giudicarla per il padre, egli è profondamente innamorato di lei e vuole renderla felice. La Gonzalez si lascerà andare ad un bacio appassionato, la pace tornerà nella coppia.

Un nuovo arrivo inaspettato a La Promessa porterà a galla la verità su Vera Gonzalez. Lope non era al corrente, che accadrà?