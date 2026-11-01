La Promessa, anticipazioni 9-15 novembre: Angela evita il manicomio, Curro cambia vita e Lorenzo non si arrende

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Le nuove puntate de La Promessa in onda dal 9 al 15 novembre porteranno nuovi colpi di scena alla tenuta dei Luján. Al centro delle trame ci saranno ancora Angela e Curro, costretti a fronteggiare le continue manovre di Lorenzo. La giovane riuscirà finalmente a evitare l’internamento grazie al giudizio favorevole dello psichiatra, ma il capitano troverà subito un altro modo per continuare a esercitare pressioni su di lei.

Nel frattempo, Curro otterrà un importante riconoscimento da Alonso, mentre Martina si troverà sempre più combattuta tra Jacobo e Adriano. Non mancheranno tensioni nemmeno per Maria Fernández e Carlo, alle prese con la gravidanza e le responsabilità che ne derivano. Ma cosa accadrà davvero ai protagonisti della soap spagnola?

Angela evita il manicomio ma Lorenzo insiste sulle nozze

La vicenda più delicata della settimana riguarderà Angela. Dopo settimane di tensioni e minacce, la giovane affronterà finalmente la visita con il dottor Antúnez, chiamato a stabilire le sue reali condizioni psicologiche.

Il verdetto sarà chiaro: Angela non presenta alcun disturbo mentale. Grazie a questa decisione, il piano di Lorenzo di farla internare definitivamente fallirà. Per la ragazza si tratterà senza dubbio di una vittoria importante e di un primo passo verso la libertà.

Tuttavia il capitano non accetterà la sconfitta. Al contrario, utilizzerà proprio il giudizio favorevole dello specialista per sostenere che non esistono più ostacoli alla celebrazione del matrimonio. Di conseguenza Angela dovrà continuare a difendersi da un’unione che non desidera, mentre Curro farà il possibile per proteggerla.

Curro ottiene una promozione e Margarita cerca una soluzione

Anche Curro vivrà giorni particolarmente importanti. Stanco della posizione che occupa nella tenuta, deciderà di confrontarsi direttamente con Alonso per chiedere un cambiamento significativo.

La richiesta avrà un esito positivo. Alonso annuncerà infatti che Curro non svolgerà più il ruolo di valletto e diventerà il suo segretario personale. Si tratterà di una svolta importante sia dal punto di vista professionale sia sul piano personale.

Nel frattempo Margarita elaborerà un piano per cercare di fermare le nozze tra Angela e Lorenzo. La donna penserà infatti di rivolgersi al conte di Ayala nella speranza di trovare un alleato capace di contrastare il capitano. Anche se l’esito dell’iniziativa rimane ancora incerto, Angela e Curro intravedranno finalmente una nuova possibilità.

La Promessa: Martina divisa tra Jacobo e Adriano

Sul fronte sentimentale, Martina continuerà a vivere una situazione sempre più complicata. Dopo aver confessato il tradimento, la giovane otterrà il perdono da parte di Jacobo. Tuttavia i sentimenti che prova per Adriano continueranno a farsi sentire. Proprio per questo motivo farà fatica a mantenere le distanze.

Anche Adriano si troverà in una posizione difficile. Nonostante l’attrazione nei confronti di Martina, inviterà Jacobo a non interrompere la relazione e a concedere un’altra opportunità alla fidanzata.

Successivamente Martina ammetterà di sentire la mancanza di Adriano. I due si avvicineranno ancora una volta e sembreranno sul punto di lasciarsi andare a un nuovo bacio. Tuttavia un improvviso arrivo di Alonso e Angela interromperà il momento, lasciando ancora irrisolta una situazione destinata a creare ulteriori problemi.

Maria Fernández, Manuel e i segreti della tenuta

La gravidanza di Maria Fernández continuerà a generare tensioni a La Promessa. Dopo il ritorno di Carlo, la coppia proverà a ricostruire il rapporto, ma le incomprensioni non scompariranno immediatamente. Nonostante le difficoltà, l’uomo inizierà a mostrare una maggiore responsabilità verso il futuro bambino.

Nel frattempo Teresa e Cristóbal cercheranno di gestire una relazione sempre più difficile da nascondere. Un momento romantico tra i due attirerà infatti l’attenzione di una persona misteriosa, aumentando il rischio che il loro segreto venga scoperto.

Parallelamente Manuel dovrà affrontare nuovi problemi legati al progetto del motore. L’arrivo di un comandante dell’esercito complicherà il percorso per l’ottenimento delle licenze necessarie e il giovane comincerà a sospettare che dietro queste nuove difficoltà possa nascondersi ancora una volta l’influenza di Leocadia.

Tra amori ostacolati, segreti, gravidanze e nuovi intrighi, la settimana de La Promessa si preannuncia quindi particolarmente intensa e ricca di sviluppi destinati a cambiare gli equilibri della tenuta.