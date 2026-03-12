Manfredonia
La Primavera al Maiorano Boutique Hotel
Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio sono l’occasione perfetta per concedersi una pausa tra benessere e gusto.
Il Maiorano Boutique Hotel propone pacchetti dedicati pensati per vivere giorni di relax nel cuore del Gargano.
Disponibili opzioni anche per 2 notti.
👉🏻 Scopri tutti i pacchetti: https://www.hotelmaiorano.it/pacchetti/
Per info e prenotazioni: 📲 345 870 4031 ☎️ 0884 1952256 📍 Viale Eunostides, 20 – Manfredonia (FG)