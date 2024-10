“La Porta Magica”: Il nuovo show di Andrea Delogu su Rai2

Andrea Delogu debutta oggi, 21 ottobre 2024, su Rai2 con “La Porta Magica”, un nuovo programma pomeridiano che si propone di trasformare la vita dei partecipanti, offrendo un percorso di crescita e rinnovamento. In ogni episodio, persone comuni, con sogni e desideri di cambiamento, si affidano a un team di esperti per superare sfide personali, che vanno dal miglioramento del proprio look fino alla trasformazione degli ambienti di vita quotidiana. Il programma affronta anche aspetti emotivi e psicologici, con la partecipazione di coach specializzati che aiutano i protagonisti a prendere in mano la propria vita.

“La Porta Magica”: un viaggio verso il cambiamento

Ogni puntata sarà un viaggio emozionante: i partecipanti, affiancati da Andrea Delogu e dagli “Angeli” – una squadra di professionisti che comprende stylist, psicologi, chef e personal trainer – intraprendono un percorso verso il cambiamento. Che si tratti di superare paure o realizzare sogni nascosti, come diventare un cantante o cambiare stile di vita, “La Porta Magica” è uno show pensato per ispirare anche il pubblico a casa, mostrando che ogni trasformazione sia possibile​.

Storie di rinascita e determinazione

Con uno stile empatico e coinvolgente, Andrea Delogu promette di trasformare il pomeriggio televisivo, rendendo “La Porta Magica” non solo un programma di intrattenimento, ma una finestra su storie di rinascita e determinazione. Il nuovo format andrà in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 17:00 sul secondo canale Rai​.