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FOGGIA: La Polizia di Stato trae in arresto un 18enne per una rapina perpetrata in pieno centro a Foggia.

In considerazione dell’evidente interesse pubblico a che sia data notizia delle azioni di contrasto che l’Autorità Giudiziaria e le Forze dell’ordine mettono in campo per debellare i molteplici fenomeni criminali commessi nella provincia di Foggia, anche al fine di aumentare la fiducia dei cittadini a denunciare episodi commessi in loro danno, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne ritenuto responsabile di una rapina perpetrata in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Foggia, ai danni di un uomo seduto al tavolino di un bar.

Nel dettaglio, la vittima, mentre era seduto al tavolino di un noto bar in corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Foggia veniva avvicinato da un soggetto che, con violenza, cercava di asportargli la propria collana in oro. Ne nasceva una violenta colluttazione, a seguito della quale il reo si dava a precipitosa fuga.

Il pronto intervento degli equipaggi delle Volanti della Questura di Foggia e l’immediata disamina delle immagini di videosorveglianza presenti presso la Sala Operativa hanno consentito il rapido rintraccio del presunto reo che veniva tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, collocato presso la locale Casa Circondariale.

Si evidenzia che il procedimento penale in discorso pende nella fase delle indagini preliminari; a tal fine corre l’obbligo di evidenziare che, stante il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la persona indagata non può essere considerata colpevole fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna.