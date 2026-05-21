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La nuova pianificazione urbana a Manfredonia: inizia la fase di partecipazione

Venerdì 29 maggio, alle 18.00, presso Palazzo dei Celestini inizierà la fase di partecipazione pubblica dedicata alla nuova pianificazione urbana del Comune di Manfredonia, un momento di confronto aperto con cittadini, professionisti e associazioni per costruire insieme le scelte strategiche che guideranno il futuro della città.

Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, rigenerazione urbana del fronte mare e riduzione di consumo del suolo saranno i temi oggetto del dibattito.

L’obiettivo dell’Amministrazione è promuovere una pianificazione condivisa, sostenibile e attenta alla qualità urbana e paesaggistica, capace di coniugare tutela del territorio, sviluppo economico e miglioramento della vivibilità urbana.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare attivamente a questo importante percorso di ascolto e confronto, contribuendo alla definizione di obiettivi strategici per il futuro della nostra città