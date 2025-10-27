La notte nel cuore come e quando finisce la serie tv di Canale 5? Tutto sul finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La prima e unica stagione de La notte nel cuore sta per volgere al termine. Mediaset ha deciso di accelerare la messa in onda con doppi appuntamenti fino a Natale. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di puntare su tale strategia a causa degli ottimi ascolti registrati nelle settimane autunnali. Per questo motivo, i telespettatori potranno godere di doppie puntate anche a novembre e dicembre. La notte nel cuore, quindi, si concluderà entro il periodo natalizio. La serie tv ha conquistato in media circa 2 milioni di telespettatori con uno share del 17% grazie alle storie di Melek, Nuh, Sevilay e Cihan. Flop, invece, per altri programmi come il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura che non va oltre i 2 milioni di utenti. Per questo motivo, la rete di Piersilvio Berlusconi ha spinto Mediaset a mantenere il doppio appuntamento con la serie tv turca.

La notte nel cuore chiude a ridosso delle festività natalizie

Gli appuntamenti de La notte nel cuore andranno in onda il martedì e la domenica dalle 21:50 fino a 00:10. Questa programmazione più serrata porterà alla fine delle vicende turche proprio a ridosso delle festività natalizie. Ma cosa succederà nel finale della serie tv? Le anticipazioni raccontano che Cihan rischierà di perdere la vita proprio mentre starà per diventare padre di Melek. I due si riconcilieranno dopo il passato burrascoso ed il colpo di pistola che ha messo fine alla vita del padre di sua figlia. Tuttavia ci sarà un ultimo ostacolo prima di raggiungere il loro lieto fine. A pochi giorni dalla nascita della loro primogenita, la coppia dovrà fare i conti con un altro momento di paura. Cihan e Melek verranno coinvolti in una rapina a mano armata all’interno di una gioielleria. L’uomo farà scudo con il proprio corpo alla moglie incinta, esponendosi ad un grande rischio.