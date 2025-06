La notte nel cuore anticipazioni quinta puntata del 22 giugno: Nihayet fa arrestare Nuh

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il successo di ascolti della puntata di ieri, i fan si stanno chiedono cosa succederà nel nuovo appuntamento de La notte nel cuore previsto per domenica 22 giugno sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Nihayet apparirà sempre più in ansia per il futuro della sua famiglia. Per questo motivo, la donna deciderà di organizzare un piano per liberarsi di Nuh e Melek. Nel frattempo, Cihan e Sevilay decideranno di sposarsi ma con l’intento di divorziare presto. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che per Nuh ci saranno brutte notizie. L’uomo verrà arrestato dalla polizia con l’accusa di aver posto fine alla vita di un uomo. Sua sorella si batterà per dimostrare l’innocenza del fratello ingiustamente incarcerato.

La notte nel cuore anticipazioni 22 giugno: Nihayet ha fatto arrestare Nuh

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la quinta puntata in programma il 22 giugno in prima visione su Canale 5 raccontano che Sumru dimostrerà di fare molta fatica a riconciliarsi con i figli che aveva abbandonato subito dopo la nascita. Intanto il pubblico scoprirà che Nihayet ha fatto arrestare Nuh, anche se Melek stenterà a crederci. Cihan deciderà di correre in aiuto dei due gemelli, offrendoli il suo aiuto. Il ragazzo infatti assumerà un avvocato per difendere Nuh. La serie tv turca è in onda ogni domenica sui teleschermi di Canale 5. A partire dal 27 giugno, le vicende di Cihan e Sevilay insieme al resto del cast andranno in onda anche in prima serata di venerdì sera.