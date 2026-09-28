Eventi Manfredonia
La notte di Camillo a Manfredonia
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La notte di Camillo a Manfredonia
La notte di Camillo
In memoria del legame tra San Camillo de Lellis e San Michele Arcangelo
- Evento: Fiaccolata di preghiera per le vie della città, nel giorno in cui la Chiesa celebra San Michele Arcangelo, il santo a cui San Camillo de Lellis fu profondamente devoto lungo tutta la sua vita.
- Data: 29 settembre
- Orario: Ore 19:00
- Luogo e Percorso: Manfredonia – Partenza da Piazza del Popolo
- Via Arcivescovado
- Piazza Duomo
- Via San Lorenzo
- Via de Florio
- Via Tribuna
- Via Arcivescovado
- Piazza Duomo
- A cura della: Famiglia Camilliana Laica del Gargano – Madonna della Libera