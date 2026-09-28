Eventi Manfredonia

La notte di Camillo a Manfredonia

Redazione28 Settembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte di Camillo a Manfredonia

La notte di Camillo

In memoria del legame tra San Camillo de Lellis e San Michele Arcangelo

  • Evento: Fiaccolata di preghiera per le vie della città, nel giorno in cui la Chiesa celebra San Michele Arcangelo, il santo a cui San Camillo de Lellis fu profondamente devoto lungo tutta la sua vita.
  • Data: 29 settembre
  • Orario: Ore 19:00
  • Luogo e Percorso: Manfredonia – Partenza da Piazza del Popolo
    • Via Arcivescovado
    • Piazza Duomo
    • Via San Lorenzo
    • Via de Florio
    • Via Tribuna
    • Via Arcivescovado
    • Piazza Duomo
  • A cura della: Famiglia Camilliana Laica del Gargano – Madonna della Libera
Redazione28 Settembre 2026