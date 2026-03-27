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LA MIA CARRIERA IN AERONAUTICA MILITARE

1 Febbraio 1969 – 30 Dicembre 2007

“Luogotenente Michelarcangelo SIMONE”

Sono entrato in Aeronautica Militare, tramite Concorso, il 1° Febbraio 1969 in qualità di Allievo Sottufficiale del 45° Corso Normale, presso la Scuola Specialisti di Macerata, avevo 20 anni appena compiuti.

Dopo una prima fase di un corso basico della durata di 6 mesi, presso la ridetta Scuola Specialisti, sono stato trasferito presso la Scuola Centrale V.A.M. di Viterbo, per proseguire la mia specializzazione. Terminato i tre mesi di specializzazione, sono rimasto ancora presso la Scuola Militare di Viterbo per effettuare un anno di tirocinio e scuola comando in qualità istruttore.

Terminati i 18 mesi complessivi di corso, sono stato trasferito, per errore, nel mese di luglio 1970, presso il 41° Stormo Antisom di Catania, dove ho trascorso appena quattro mesi, per poi essere trasferito presso la Scuola Specialisti di Caserta in qualità di Istruttore ed assegnato alla 2^ Compagnia del Gruppo Allievi, nel novembre del 1970.

Presso la Scuola Specialisti di Caserta, le attività addestrative e di formazione erano molte impegnative ed intense poiché alla Scuola Militare arrivavano, in un anno, più di mille Allievi delle varie specializzazioni, per cui oltre all’impegno dello studio, bisognava addestrarli alla marcia, prepararli al giuramento, esercitarli al tiro, alla pratica dell’attività sportiva, per cui le attività militari erano mirate ad un’ottima preparazione individuale e collettiva. Nella stessa compagnia avevo altre incombenze da svolgere; ero capo segreteria della 2^ Compagnia, ed essendo dipendente del Reparto Istruzione, avevo anche delle ore di insegnamento di materie militari da svolgere.

Il 16 Maggio 1974, sono stato trasferito presso la Scuola Volo Basico Avanzato di Amendola, dopo avere svolto l’incarico di Capo Nucleo della Sezione Personale Truppa, nel gennaio 1984 sono stato assegnato alla Sezione P.UMA.S.S. (Promozione Umana Sociale e Sportiva) in qualità di Operatore PUMASS e Capo Segreteria. Nel 2002 su autorizzazione del Ministero Difesa dell’Aeronautica, ho assunto l’incarico di Capo Sezione PUMASS (incarico previsto, dalle Tabelle organiche, per gli Ufficiali dal grado di Capitano a Ten. Colonnello), che ho svolto sino alla data del 30 dicembre 2007, data in cui sono andato in congedo.

Nel corso di questa lunga carriera, ho ricevuto tanti meriti ed Elogi scritti, dai vari Comandanti che si sono succeduti nel corso degli anni, per il servizio lodevole fornito, e sono stato insignito di diverse medaglie, ma tra queste mi piace citare due onorificenze importanti e significative:

. Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana;

. Medaglia Mauriziana d’oro per i 10 Lustri di benemerita carriera.

Manfredonia, 26 Marzo 2026

Cav. Michelarcangelo SIMONE