La Marca: “Una domenica sportiva dal sapore dolce amaro”

Oggi, la nostra città ha vissuto una giornata intensa, carica di emozioni contrastanti, che testimoniano la passione e l’impegno delle nostre squadre.

⚽ Manfredonia Calcio

Con una prestazione determinata,nella trasferta di Ugento, gara play out, il Manfredonia Calcio ha conquistato la salvezza in Serie D, assicurandosi la permanenza nella categoria. Un risultato che premia il duro lavoro di tutta la squadra staff tecnico, società e l’entusiasmo dei tifosi.

🏀 Basket Angel Manfredonia

Nonostante una stagione combattuta, la squadra di basket non è riuscita a centrare la promozione in Serie C. Una sconfitta che non cancella l’impegno e la crescita, anche nel

Settore giovanile,dimostrati durante l’anno. Bravi staff tecnico dirigenziale e squadra.

⚽ Calcio a 5 Manfredonia

La squadra Sipontina nonostante i tanti sacrifici affrontato in questa stagione sportiva, purtroppo la matematica ha decretato quello che non volevamo,la retrocessione dalla Serie A. Un momento amaro, ma che può rappresentare l’inizio di un percorso di rinascita.

In questa domenica, Manfredonia ha vissuto la gioia della vittoria e l’amarezza della sconfitta. Ma è proprio attraverso queste esperienze che si costruisce la vera forza di una comunità sportiva. Forza Manfredonia, sempre con voi! 💙