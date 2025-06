[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca sul Manfredonia Calcio: “Situazione complicata”

“Siamo in una situazione di difficoltà, sicuramente è una situazione complicata” così il sindaco Domenico La Marca a TeleSveva.

“Nelle settimane scorse l’ingegnere Rotice venne da me per confermarmi di voler vendere la squadra, poi ho ricevuto una chiamata da parte di un imprenditore campano. Ma mi sembra di aver capito che non si è trovata l’intesa” ha dichiarato il sindaco.

“Tinto è rimasto spiazzato dalle condizioni poste da Rotice” ha dichiarato “Ma spero che incontrandosi personalmente possano trovare un accordo. In ogni caso spero di incontrare Rotice nei prossimi giorni per invitarlo a scrivere la squadra in Serie D”.

La chiusura sull’assenza dell’imprendoria locale: “Forse non ci sono condizioni favorevoli, quando si rompe un rapporto di fiducia non è semplice. Nei prossimi giorni contatterò Rotice per un confronto”.