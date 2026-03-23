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La Marca: “Solidarietà al sindaco di Mattinata”

Esprimo la mia e la nostra solidarietà e vicinanza a Michele Bisceglia, amico e collega, per quanto accaduto poche ore fa in una campagna elettorale che vede una comunità chiamata, in un democratico confronto, a scegliere il prossimo sindaco.



Scritte sul muro di casa di sua madre pensano di fermare o intimidire chi, con coraggio e grande determinazione, in questi anni, ha cambiato la narrazione della città di Mattinata e la sua comunica, ponendosi come esempio e testimone vivo di un territorio che può rialzarsi.

Un gesto stupido – come lui stesso dice- per la violenza di quelle parole. Un gesto irresponsabile, grave e inutile, perchè, solo e soltanto i cittadini, nel segreto delle urne, liberamente potranno mandarlo a casa. Se lo vorranno, naturalmente! Non certo saranno minacce come queste, perchè Michele e tutta la gente per bene di Mattinata ha ampiamente dimostrato che di fronte alla violenza, alla prepotenza, la forza di una comunità può fare la differenza.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia