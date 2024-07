La Marca: “Rifacimento della SP 80-71-74 e 78 a Borgo Mezzanone”

Nelle scorse ore ho incontrato Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia e Sindaco di Vieste. Nel nostro proficuo incontro, che ha messo in campo alcune idee e progettualità per il rilancio di Manfredonia come città centrale e indispensabile per lo sviluppo del territorio foggiano, ho portato all’attenzione del Presidente anche la problematica riguardante la viabilità a Borgo Mezzanone.

L’attenzione nei confronti delle periferie della nostra comunità, come più volte evidenziato in campagna elettorale, dovrà essere massima. Non possiamo pensare di rigenerare la città non includendo in questa grande opera anche le periferie, zone delicate che meritano più attenzione, cura, rispetto.

Per questo motivo, e per far seguito a questa mia vicinanza ai margini della città, posso comunicare con enorme piacere che dalle prossime settimane saranno previsti interventi sulle SP 80-71-74 e 78. Questo risultato non è semplicemente positivo per la viabilità e per il decoro urbano della borgata, ma risolve anche una problematica molto pratica per gli agricoltori e per l’economia su cui si basa quella periferia. Il ripristino della viabilità consentirà agli agricoltori di poter far arrivare tranquillamente i TIR per l’imminente raccolta dei pomodori.

Ringrazio sin da ora, per l’attenzione e la disponibilità, la Provincia di Foggia, nella qualità del suo Presidente; sin da subito disponibile ad accogliere le nostre istanze, instaurando così uno stretto rapporto di collaborazione istituzionale.

Questo è un primo risultato che testimonia la vicinanza del Comune di Manfredonia a tutte le parti della città. Come amministrazione saremo un’antenna sul territorio, in dialogo con i cittadini e con le altre istituzioni, per risolvere problematiche che determinano ogni giorno la qualità della nostra vita.