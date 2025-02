[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca: “Facciamo chiarezza su Borgo Mezzanone”

📑 Un comunicato fuorviante quello a firma dei Consiglieri Galli, Di Bari, Rinaldi e del Gruppo di Forza Italia.

È utile fare chiarezza e ricostruire la situazione di una misura importante per il territorio di Borgo Mezzanone e per l’intera provincia. L’attuale amministrazione, in carica dal 25 giugno 2024, si è trovata fin da subito a gestire una situazione complessa, ereditata dall’ultima gestione politica di cui Forza Italia era perno centrale.

Ora, Forza Italia ha cambiato idea?

È utile ricordare che è stato elaborato un Piano di Azione Locale (PAL) con criteri poco chiari, che rischiava di costruire cattedrali nel deserto non risolvendo di fatto l’annoso problema che ormai persiste da decenni.

A ciò, per oltre un anno e mezzo, la misura è stata di fatto bloccata per responsabilità non attribuibile al nostro ente, abbattendo al tempo stesso i tempi di realizzazione.

L’obiettivo, fin da subito, è stato rimettere mani ad un PAL che potesse rispecchiare le attuali condizioni, considerando anche gli interventi sociali e le opere di urbanizzazione, fondamentali, in ottemperanza alle stringenti tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A partire da luglio sono state diverse le interlocuzioni avute con il Commissario Straordinario S.E. Prefetto Falco e l’unità di Missione PNRR – di concerto con Prefettura di Foggia e Regione Puglia. Un lavoro che ha presentato criticità e che grazie alla caparbietà di quest’amministrazione, in piena sintonia con il Comune di Foggia, ha permesso una rimodulazione del PAL con l’obiettivo di garantire al contempo il raggiungimento del target previsto dalla misura PNRR e l’apporto di migliorie alla progettualità a seguito anche delle interlocuzioni con la comunità locale.

Attualmente la fase interlocutoria sta volgendo al termine ed è utile sottolineare che l’amministrazione La Marca non adotterà nessun atto propedeutico a ledere il territorio e le economie dell’ente.

È una questione che non può essere affrontata con slogan o polemiche strumentali.

Il nostro obiettivo è chiaro: garantire soluzioni efficaci e sostenibili, evitando sprechi di risorse e interventi inefficaci.

Domenico la Marca – Sindaco di Manfredonia

Matteo La Torre – Consigliere delegato al PNRR, Bando e Finanziamenti