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La Marca: “Coopla Green Manfredonia, una bella storia”

MANFREDONIA – L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro ed è sul lavoro che si regge la dignità di un territorio.

Ieri, a Manfredonia, si è scritta una delle pagine più belle: è cambiato il destino di una fine che sembrava già scritta. Invece, i lavoratori e le famiglie della vecchia Dopla, chiusa nel 2023, hanno dimostrato che accanto all’economia del profitto — dove, quando i conti non tornano o non vogliono tornare, il lavoratore viene escluso — esiste un’economia che antepone la persona al profitto, la partecipazione alla competizione selvaggia, la cooperazione all’individualismo.

Venticinque lavoratori hanno dimostrato che è possibile cambiare la narrazione di storie già scritte e già viste, attraverso un lungo percorso di dignità, libertà e democrazia, capace di costruire relazioni e di “riscattare” territori.

Questo percorso, reso possibile anche grazie a raccolte fondi, garanzie Cofidi e accompagnamento tecnico-cooperativo, ci consena oggi un nuovo marchio e una nuova identità: Coopla Green produce bioplastiche certificate, compostabili e a zero emissioni, in linea con le più avanzate normative ambientali europee.

Questa esperienza rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione, il mutualismo e la partecipazione possano trasformare una crisi in opportunità: i lavoratori sono diventati imprenditori di se stessi.

Per Manfredonia, Coopla Green è anche un simbolo di continuità produttiva in un’area che ha visto troppi fallimenti e chiusure e che, fin dal nostro insediamento, abbiamo posto come priorità. Oggi segna la rinascita non solo dell’azienda, ma del nostro tessuto economico e sociale nel suo complesso.

È un segnale ai giovani: restare nel Gargano, investire sul proprio territorio e puntare su innovazione e sostenibilità non è un’utopia, ma una scelta possibile e vincente.

Dobbiamo lavorare per consolidare questo modello, diffonderlo e fare in modo che Manfredonia diventi un laboratorio di sviluppo sostenibile, dove l’economia circolare, la cooperazione e il lavoro di qualità non siano un’eccezione, ma la regola.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia