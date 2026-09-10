La Marca: “Con il ritorno a scuola la città sembra rimettersi in cammino”

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📍Ci sono momenti dell’anno in cui un’intera città sembra rimettersi in cammino. Il ritorno a scuola è uno di questi.

Nelle case si preparano zaini, libri e nuovi orari. C’è chi entrerà in classe per la prima volta, chi ritroverà compagni e insegnanti, chi affronterà un nuovo ciclo di studi. Insieme alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, ripartono anche le famiglie, i docenti, i dirigenti e tutto il personale scolastico.

È un cammino che riguarda tutti noi.

Un cammino nel quale ciascuno procede con il proprio passo, con le proprie capacità, attese e fragilità. Il compito più importante della scuola è fare in modo che ognuno possa trovare la propria strada e che nessuno resti indietro.

Tra i banchi non si imparano soltanto nozioni. Si impara ad ascoltare, a fare domande, a cambiare idea, a rispettare le regole e ad assumersi delle responsabilità. Si incontrano persone e storie diverse dalla propria e si scopre che le differenze non sono distanze da aumentare, ma occasioni per conoscersi e crescere insieme.

È così che la scuola forma cittadini liberi e consapevoli. Ed è così che, ogni giorno, ci insegna a esercitare la nostra umanità.

In un mondo nel quale conflitti, paure e chiusure rischiano continuamente di dividerci, imparare a pensare con la propria testa, a dialogare e a convivere con gli altri è forse la lezione più importante.

Come Comune vogliamo sentirci parte di questo cammino, accanto alle scuole e alle famiglie, perché educare e accompagnare la crescita delle nuove generazioni è una responsabilità che appartiene all’intera comunità.

A tutte e a tutti auguriamo di affrontare questo nuovo tratto di strada con curiosità, coraggio e fiducia, sapendo che ogni incontro, ogni domanda e persino ogni errore possono diventare un’occasione per crescere.

Porgo a tutti e a tutte il mio augurio personale e dell’intera Amministrazione.

Buon cammino

Il Sindaco

Domenico La Marca

l’Amministrazione Comunale