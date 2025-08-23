[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca: “Buona Festa Madonna, Manfredonia

Carissime concittadine e concittadini,

ci apprestiamo a celebrare la Festa della nostra Madonna di Siponto, espressione della nostra identità culturale e religiosa, tradizione che si trasmette di generazione in generazione.

Una festa patronale al Sud è un tempo sospeso ma vivo: è ritrovarsi, è tempo per guardare e vivere i figli, godersi i nipoti, è tempo di “scendere giù, a casa”, riabbracciare parenti e amici, è tempo di comunità.

Una tradizione che insieme al culto del passato è custodia del fuoco, di quei valori, di quell’umanità che va ritrovata. Non è un museo la tradizione, è garanzia del futuro, radice solida indispensabile per un albero che da frutti nuovi.

I frutti che auguro alla nostra comunità sono il lavoro, l’accesso ai servizi, alla cultura e ai diritti – che se non sono per tutti si chiamano privilegi -: queste le sole armi per combattere ogni degenerazione, ogni mafia, questi i primi strumenti di sicurezza di un territorio.

Auguro a questa città, guidata da una Madonna che ha attraversato il mare per raggiungerci, la forza di non arrendersi alla disperazione, di non cedere al ricatto della paura, di non accontentarsi della rabbia delle parole e delle azioni, di non contemplare la rinuncia come scelta.

Auguro alle cittadine e ai cittadini di Manfredonia di costruire una città viva, giusta, generosa, solidale, capace di sostituire al dito puntato che cerca il nemico, un dito alzato che avanza proposte.

Viviamo un tempo di guerra, di crisi profonda dei valori umani; ogni comunità civile è chiamata oggi più che mai a educarsi alla pace, a coltivare un cammino collettivo e personale di pace. Perché ogni guerra, a qualunque latitudine, non sarà mai abbastanza lontana da non riguardarci finché saremo un popolo vivo.

Al popolo di Manfredonia auguro la vita, che conosce le difficoltà ma punta alla bellezza; che conosce le ferite ma punta alla gioia; che conosce la rissa ma punta al confronto; che sa come si costruiscono muri ma sceglie di costruire ponti.

Buona Festa Madonna, Manfredonia.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia