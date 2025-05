[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Magnum di Manfredonia alla Coppa del Mondo di Kickboxing

La palestra Sport Center Magnum lo scorso weekend è stata impegnata per la Coppa del Mondo di kickboxing, disputata presso la Domus Sport della Repubblica di San Marino.



800 sono stati i partecipanti con la presenza di atleti stranieri . Lodevole il bottino conquistato dal sodalizio sipontino 2 medaglie di bronzo a Varrecchia Gabriele e 1 a Montefusco Giuseppe 1 d’argento sempre con Montefusco e 2 primi posti conquistati da Montefusco Giuseppe e da Gatta Cristian, sconfitti nei primi turni di qualificazione i seppur bravi ma meno fortunati Prencipe Matteo e Cascavilla Gabriel .



Montefusco ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria speranze – 50 kg, mentre Gatta nei Juniores – 55 kg ha dato vita ad un incontro molto avvincente con il suo quotato iavversario dove ha potuto mettere in mostra tutte le sue qualità tecniche ed atletiche .

L’incontro sin dalle prime battute è sembrato in discesa riuscendo a raggiungere ben 6 punti di distacco dal forte avversario, il quale nella seconda frazione ha recuperato qualche punto ma non tanto da impensierire Gatta che ha terminato l’incontro con un netto vantaggio deliziando il pubblico presente con colpi di tecnica pura e andando a segno con colpi veloci e precisi.

Grossa soddisfazione per i risultati conseguiti in questa importante manifestazione internazionale da parte del team Magnum che corona la buona stagione agonistica che volge al termine. L’attività agonistica si concluderà domenica 25 nella prima edizione del Trofeo del Gargano a San Giovanni Rotondo alla quale parteciperanno buona parte dei ragazzi principianti dai 7 anni in su.