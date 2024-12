[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La magia del Natale e la gioia della musica nell’Istituto comprensivo “Don Milani uno+Maiorano”

Numerose le giornate di Open Day che si stanno svolgendo nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo “Don Milani uno + Maiorano”, dove i docenti fanno conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, le finalità dei vari progetti didattici curricolari ed extracurricolari nonché gli spazi scolastici e i laboratori,coinvolgendo alunni e famiglie in varie attività didattiche, formative e ludico-creative. Molteplici le iniziative messe in atto dai docenti dell’Istituto per celebrare il Santo Natale, con spirito di gioia e partecipazione, grazie al contributo dell’attenta guida della dirigente scolastica, professoressa Miriam Totaro.

Per celebrare questa magica festività, gli alunni dell’Istituto si esibiranno in concerti e spettacoli natalizi: il 19 dicembre alle ore 19.30 presso la Chiesa “San Pio ” e il 20 dicembre presso la Chiesa “Sacra Famiglia ” alle 19.30, si esibirà l’orchestra della Scuola secondaria di primo grado “Don Milani” con la partecipazione canora dei ragazzi delle classi quinte della Scuola primaria “San Lorenzo Maiorano”: evento consolidato dal quale scaturisce la perfetta sinergia e continuità tra i diversi gradi di scuola. Preparata dai docenti di strumento musicale, Anna Rita D’Ascenzo, Anny Lopopolo, Matteo Grifa e Giovanni Cusenza, una “ensemble” composta dagli alunni del corso di strumento eseguirà brani natalizi, rivisti e riadattati per l’occasione dagli stessi docenti.

Inoltre, come da tradizione, anche quest’anno il coro della scuola primaria si esibirà con lo spettacolo “The Christmas Experience”, che si terrà il 17 dicembre alle ore 19:00 presso il teatro “Lucio Dalla”. Il coro della Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Don Milani uno + Maiorano”, guidato dai maestri Marco Bramante e Gianpio Notarangelo, è una realtà che ha avuto il suo inizio già da alcuni anni. L’attività corale ha mosso i primi passi con una progettazione sperimentale finalizzata sia alla valorizzazione della musica come arte e scienza, sia a fornire agli allievi gli elementi musicali fondamentali.

L’esperienza diretta con la musica nella scuola non è solo il fine ma anche il mezzo attraverso il quale i nostri alunni possono vivere momenti altamente formativi, sia dal punto di vista culturale sia della crescita personale.

La musica rappresenta un canale privilegiato che giunge direttamente al cuore di ognuno di noi. E’ attraverso la gioia nel far musica che l’Istituto Comprensivo “Don Milani uno + Maiorano” vuole porgere i più calorosi auguri all’interacittadinanza per tutte le festività che vivremo nei prossimi giorni.