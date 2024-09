La Mafia del Gargano protagonista del programma “Insider” di Roberto Saviano su Rai 3

Roberto Saviano torna stasera in tv, lunedì 9 settembre, su Rai 3 alle 21.20 con il programma Insider-Faccia a faccia con il crimine. In questa nuova stagione, collaboratori di giustizia, testimoni e giornalisti minacciati dalle mafie saranno la chiave di lettura per il mondo oscuro del crimine italiano e straniero. Saviano guiderà il pubblico ricostruendo, anche grazie a prezioso materiale di repertorio, i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma. La protagonista della seconda puntata è Rosa Di Fiore, che ha fatto parte di quella che viene comunemente definita la quarta mafia, stando accanto a due uomini protagonisti di una faida che ha insanguinato il Gargano, per poi diventare la prima collaboratrice di giustizia della mafia garganica. L’origine della criminalità organizzata in Puglia è legata a Raffaele Cutolo. Siamo in Campania, alla fine degli anni ‘70 e la faida tra fazioni contrapposte della Nuova Camorra Organizzata inonda di sangue le strade e riempie le carceri di affiliati. Per evitare gli scontri tra clan rivali, il ministero della Giustizia trasferisce alcuni detenuti in Puglia, regione estranea agli interessi delle grandi organizzazioni criminali, fino a quel momento, ma che poi vedrà la nascita della Nuova Camorra Pugliese, con a capo il boss latitante Raffaele Cutolo.