[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Guardia Costiera di Manfredonia e Vieste salva diportisti in difficoltà

“MARE SICURO 2025” – LA GUARDIA COSTIERA DI MANFREDONIA E

VIESTE A TUTELA DEI BAGNANTI.



Nel corso del week end appena trascorso, grazie anche al meteo

particolarmente favorevole, le spiagge e il litorale della Puglia garganica sono

state prese d’assalto da bagnanti e diportisti.



Per far fronte a tale flusso, imponente è stato lo sforzo operativo messo in

campo dalla Guardia Costiera di Manfredonia lungo tutto il litorale di

competenza da nord a sud (da Zapponeta a Marina di Chieuti) sotto il

coordinamento del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Bari.



Diverse le chiamate di soccorso e di assistenza giunte alla sala operativa della

Capitaneria di Porto di Manfredonia e di Vieste per lo più da parte di diportisti in

difficoltà ovvero segnalazioni relative alla libera e serena fruizione del litorale.

In particolare in due distinti interventi i militari della Guardia Costiera imbarcati

sulle Unità navali dipendenti hanno portato in salvo dieci persone che, a bordo

delle loro imbarcazioni, necessitavano di soccorso.

Nel primo caso, un gommone di circa 7 metri con sei persone a bordo, a causa

di un’improvvisa avaria al motore, rischiava per il moto ondoso di impattare

contro la scogliera in località Punta Rossa nel Comune di Mattinata. Solo il

rapido intervento da parte dell’equipaggio del battello veloce GCA138,

richiamato da un segnale di soccorso, permetteva di allontanare dalla scogliera

il gommone e di assisterlo in sicurezza fino al porto di Mattinata, dove sono

sbarcati gli occupanti in buono stato di salute, ma provati dallo spavento.

Nel secondo intervento, una famiglia a bordo di un piccolo natante aveva deciso

imprudentemente di navigare all’interno di “Grotta Sfondata” nel Comune di

Vieste, peraltro interdetta per motivi di sicurezza. A causa del peggioramento

delle condizioni meteomarine i cinque occupanti, di cui tre bambini, non

riuscivano più ad uscire e a riprendere la navigazione. Il natante

successivamente si incagliava nella piccola lingua di spiaggia presente

all’interno. Sul posto interveniva l’equipaggio del gommone veloce dell’Ufficio

Circondariale Marittimo di Vieste, allertato della situazione, che, non senza

difficoltà, riusciva a raggiungere l’interno della grotta e a recuperare i

malcapitati.



Nel corso del week end appena trascorso particolare attenzione è stata posta

sulla prevenzione di quelle condotte che mettono a rischio la corretta e libera

fruizione delle attività balneari. Diverse le sanzioni amministrative che sono

state elevate a carico dei diportisti e in particolare dei conduttori delle moto

d’acqua che spesso utilizzano in maniera imprudente tali mezzi.

La Guardia Costiera ricorda a tutti gli utenti del mare di consultare, sul portale

dedicato (https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze/elenco), le

ordinanze di sicurezza emanate e che la Sala Operativa della Capitaneria di

Porto di Manfredonia e di Vieste operano 24h su 24h, 7 giorni su 7, e possono

essere contattate telefonicamente per le sole emergenze attraverso il “numero

per le emergenze in mare” 1530 ovvero sul NUE 112.



Il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, che proprio in questi giorni

festeggia i 160 anni di storia, è l’Autorità a cui la legge attribuisce il

coordinamento dei servizi di soccorso marittimo tramite il proprio Comando

Generale ovvero i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. – Maritime

Rescue Sub Center).